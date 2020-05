Bigon: "Quel Napoli affidato ad un esordiente che riuscì a vincere: momento storico ed esaltante. Vi racconto un retroscena..." [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Alberto Bigon ha rilasciato alcune dichiarazioni durante '30 anni di storia' condotto da Gennaro Montuori:

“Ancora adesso, dopo 30 anni, mi vengono i brividi nel ricordare lo scudetto vinto a Napoli. Voglio ringraziare i dirigenti che hanno avuto il coraggio di affidare uno squadrone come il Napoli ad un quasi esordiente come me. Sono noti i dirigenti, come lo sono i protagonisti di quello scudetto. Sono orgoglioso di aver fatto parte di quello spicchio di storia azzurra. Grazie a Napoli città, club e tifoseria. E' stato un momento storico ed esaltante, dopo i due trofei vinti da Bianchi. La fotografia che ho stampato in testa è un'esperienza di chi ha viaggiato in pullman ad Soccavo allo stadio: in strada c'era la vita, il colore azzurro e la grandezza e bellezza di Napoli”.