Biazzo: "La partenza fulminante del Napoli getta le basi per la Champions: la priorità di ADL non lo scudetto. Prestazione Mario Rui? Frutto del buon lavoro di Spalletti"

Napoli Calcio - Salvatore Biazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La partenza fulminante del Napoli, con sei vittorie su sei, sia un buon viatico per la qualificazione in Champions. Di sicuro, però, getta le basi per la vittoria scudetto finale, anche se non la priorità per De Laurentiis. Il Napoli ha dimostrato di avere potenza ma anche qualità. Non è un caso che anche un giocatore criticato come Mario Rui, abbia giocato una grande partita. Spalletti sta facendo un buon lavoro. Spalletti sta facendo il gregario, è il dodicesimo uomo in campo vero".