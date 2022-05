Biasin: "Vecino può fare comodo al Napoli, ha recuperato fisicamente ed è un grande professionista"

Il collega Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss

"Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto per la miglior tenuta mentale nei momenti topici, complimenti a loro.

Vecino ha recuperato perfettamente dopo un lungo infortunio ma non ha trovato spazio con Inzaghi. Con Spalletti ha un ottimo rapporto ed ha un ottimo professionista che può fare comodo al Napoli per la prossima stagione con la Champions, anche se non so se sia il calciatore che possa far fare la differenza in azzurro".