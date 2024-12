Biasin: "Non sono sorpreso dalla scelta di Conte, è bravo a puntare tutto su una sola competizione"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “Non sono sorpreso dal turnover selvaggio di Conte, ha il suo modo di gestire le stagioni ed è bravo ad ottimizzarle per ottenere i suoi obiettivi. Vuole puntare lo Scudetto e per farlo ha bisogno di puntare su una sola competizione. Ieri non sarà sceso in campo per perdere, ma le scelte di formazione hanno fatto capire che la Coppa Italia non era una sua priorità. Napoli obbligato allo Scudetto? No, nessuna squadra lo è… Tutte devono provarci al massimo, come Inter e Napoli. Poi ci sono gli episodi e c’è il campo. Il Napoli è una squadra costruita per fare molto bene e poter vincere già al primo anno a queste condizioni. Anche l’Atalanta e la Juventus hanno il dovere di competere fino alla fine. La Dea è al tavolo delle grandissime ormai da anni e quest’anno ha una consapevolezza nuova. Gasperini l’ha costruita bene e ha dato qualcosa in più anche in fase difensiva. Guardando al gruppo di lavoro, vedo una squadra piena di alternative. Che l’Atalanta sia in corsa per la vittoria finale, ormai è un dato di fatto… Napoli-Lazio? Conte vorrà subito dimostrare che in Coppa Italia è stata una piccola sbandata. Sarà un turno importante, considerando anche le altre partite. Già ora, qualsiasi passo falso può causare conseguenze salate. Vale per tutte, dal Napoli all’Inter fino alle altre”.