Biasin: "Milan solido ma l'Inter vuole giocarsi le sue possibilità scudetto: giusto l'atteggiamento di Inzaghi"

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"C'è la voglia di romanzare il finale di campionato ma non c'è nulla di scritto. Il Milan dell'ultimo mese è solido, ha fatto bene anche nelle difficoltà e ha basi solide anche dal punto di vista della maturità. Ha qualche limite dal punto di vista della fase difensiva. Inzaghi tiene altissima la tensione, c'è da battere la Sampdoria, poi è giusto che il tecnica faccia certi ragionamenti. Dionisi e Carnevali parlano un po' come Gasperini la prossima settimana. Il Milan ha mostrato di essere squadra solida. C'è una speranza per l'Inter che deve comunque giocare. Spalletti? Non mi sembra abbia perso la testa, è maturato e ha capito che tante volte un certo atteggiamento è controproducente per lui e per la squadra. A Roma ha pagato per tutti sul caso Totti ma è stato solo un esecutore, così come il caso Icardi".