Biasin: "Il Napoli è tra le poche squadre che può mettere in difficoltà davvero l'Inter"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero.

"Peggio perdere Lautaro o Bastoni? Sicuramente perdi un titolare. Bastoni è uno dei punti di forza della linea difensiva dell'Inter, sicuramente le alternative non mancano. Sarebbe stato diverso se fosse mancato Lautaro Martinez, che magari ora non vede la porta ma continua a essere molto importante, spero possa giocare sabato titolare. Contro il Milan sembrava tutto tranquillo e poi ti ha punito, si è trattato di supponenza. Per quanto l'Inter possa giocare bene non può nascondere palla, squadra che se rallentare rischia di commettere gli errori del derby. La gara contro il Napoli sarà di altissima intensità, contro una delle pochissime squadre che può mettere in difficoltà davvero l'Inter per via delle sue qualità. La gara sarà molto equilibrata. Le due squadre peraltro ora hanno molta più consapevolezza"