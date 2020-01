Biasin: "Il Napoli non sembra più una squadra, ma una puntata di Uomini e Donne. Rrahmani? Mica scemo...resta a Verona fino a giugno"

Ultime calcio Napoli - Fabrizio Biasin scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Il Napoli non sembra più una squadra, ma una puntata di Uomini e Donne. E questa stronzata la scriviamo con l’amarezza di chi aveva messo questo gruppo “serenamente sul podio della serie A”. Ce l’avrebbe fatta se a monte (De Laurentiis) ma anche tra i giocatori (i nomi fateli voi) non avessero deciso di giocare a uno sciagurato tutti contro tutti. Il Napoli ha preso Amir Rrahmani, 25enne difensore kosovaro. Resterà in prestito al Verona fino a fine stagione. Mica scemo".