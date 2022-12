Biasin: "Forse in campo la coppia Dzeko-Lukaku col Napoli ma conoscendo Lautaro..."

Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Inter-Napoli? Intanto ti dico che ieri con Ausilio dicevamo proprio questo: ovvero, che è importante ma il campionato è lungo. Quella è una partita decisiva secondo me. Ma se dovesse perdere l'Inter sarebbe un messaggio importante anche per le altre, un messaggio negativo: sarebbe un Napoli senza difetti. Forse in campo la coppia Dzeko-Lukaku col Napoli. Lautaro adesso è nel delirio dei festeggiamenti. Conoscendolo lui vorrà giocare a tutti i costi col Napoli per mostrare di essere un attaccante protagonista, nonostante un Mondiale vinto ma non troppo esaltante per lui.