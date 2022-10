Biasin: "C'è un paradosso in questo Napoli, sapete cosa pensavo quest'estate?"

Fabrizio Biasin, presente negli studi de 'Il Bello Del Calcio', ha analizzato l'avvio di stagione del Napoli e parlato del prossimo match di Champions League tra gli azzurri e l'Ajax. Queste le dichiarazioni in trasmissione del giornalista: "E' stata la partita di una squadra matura, questo è un paradosso perché anche io in estate avevo dei dubbi. Credevo che i risultati sarebbero arrivati, ma più avanti nel tempo. Gli azzurri hanno ottenuto un grande risultato contro una squadra che sa giocare in modo intelligente, bisogna trovare sempre il modo di fare bene anche quando non si è al 100%. Spalletti ci sta riuscendo. I giocatori moderni sono quelli che capiscono che anche giocando mezz'ora possono dare il loro contributo. Molti sono mentalizzati, altri si ritengono dei panchinari. L'Inter? I nerazzurri hanno vinto ma la mia sensazione è che possano esprimersi meglio. Quello che è accaduto è che Inzaghi, anche con l'exploit in Champions con il Barcellona, si è ripreso la squadra dopo essere stato sulla graticola. Io penso che se i nerazzurri riusciranno a restare a 6/7 punti fino alla sosta, potranno dire la loro per lo Scudetto fino alla fine. Il Napoli non deve porsi il problema di chi far giocare, questo è il salto di qualità che si deve fare e mi sembra che i calciatori stiano rispondendo bene. Gli azzurri stanno facendo bene da anni, la 'colpa' di Spalletti è quella di aver alzato le aspettative dal quarto posto allo Scudetto con i risultati".