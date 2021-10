Biasin: "Bravo ADL, non sbaglia mai allenatore: Spalletti sta completando il lavoro di Gattuso. Ottimo lavoro di Giuntoli, Anguissa la vera sorpresa..."

Napoli Calcio - Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti è stato bravo ma anche De Laurentiis che non sbaglia quasi mai gli allenatori, anche Gattuso lo è. Spalletti sta completando il lavoro di Gattuso dall'alto della sua esperienza. Bravo anche Giuntoli che riesce a scovare calciatori importanti come Fabian Ruiz dei tempi che furono ad Anguissa che è la mia rivelazione del campionato. Sta funzionando tutto bene. Scudetto? Milanesi e Napoli ma uno spazietto lo lascio anche alla Juventus. Coppa d'Africa? Il Napoli non perderà poco ma la rosa è all'altezza. Spalletti non si piange addosso, sarà in grado di sopperire alle assenze: un mese non è poco ma lo scudetto lo vincerà la rosa più forte. Insigne? Non lo immagino lontano da Napoli, in ottica scudetto serve risolvere presto la questione rinnovo".