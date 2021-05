Biasin a CN24: "Spalletti è un gran profilo, mantiene sempre le promesse: è il Napoli a dover fare il salto di qualità, De Laurentiis deve lasciarlo lavorare"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Politano all’Europeo? Io credo si sia meritato la convocazione, mi sembrava strana la sua mancata chiamata. Con Gattuso è cresciuto tantissimo, ed è l’ideale per lo schema tattico di Mancini: credo si sia convinto alla fine, e supererà anche l’ultimo taglio. Chi può rimanere fuori dall’Europeo? Io credo che i ballottaggi siano tra Toloi e Mancini, e tra Sensi, Cristante e Pessina. Se Sensi sta bene, c’è. Altrimenti restano gli altri due. Il domino allenatori? Mi affascinano le varie situazioni, è difficile capire come potranno andare. Lo stesso Allegri alla Juventus ritrova una squadra diversa e credo sarà tutto da vedere, rispetto ai cambiamenti la mossa giusta è dell’Atalanta che va avanti con Gasperini e proverà a fare ancora di più. Gli altri devono trovare gli incastri giusti, da Mourinho a Roma prima di tutto. Spalletti è un gran profilo, mantiene sempre le promesse in base all’obiettivo stagionale: il Napoli deve fare il salto di qualità gestionale, non è il tecnico che sbaglia ma quando arrivano le difficoltà deve essere brava la società a gestirlo. Spalletti ha il suo carattere, ad alto livello non c’è un allenatore che non ha carattere: si conoscono pregi e difetti, è un tecnico che non dialoga molto rispetto alle sue opinioni, nel momento in cui De Laurentiis l’ha scelto sapeva cosa si portava a casa. Il suo curriculum parla per lui, ora De Laurentiis deve lasciarlo lavorare”