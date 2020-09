Bianchi: "Vincono le squadre che subiscono meno, servono compattezza ed organizzazione difensiva"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ottavio Bianchi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le vittorie le ottengono le squadre che subiscono meno gol perché poi se hai qualità in avanti poi il gol lo trovi. Il calcio è questo: serve compattezza difensiva ed organizzazione. Mertens trequartista centrale nel 4-2-3-1? Mi mette in difficoltà con i numerini, non vado molto d’accordo con questi numeri. Ho giocato contro l’Ajax di Cruijff. Loro difendevano in nove ma attaccavano anche in nove”.