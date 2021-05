Bianchi: "Spalletti? I grandi allenatori valutano gli obiettivi e l'aspetto tecnico, non è questione di soldi..."

Napoli Calcio - Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Oscar Wilde diceva che èsempre sciocco dar consigli: ma dare buoni consigli è fatale. Non conosco personalmente Spalletti ma è un buon allenatore. Gli allenatori importanti valutano dove vanno a lavorare, non è solo questione di stipendi ma anche di obiettivi. Se hai un presidente tecnico è una cosa, se ce l'hai umorale è un'altra ancora. Ferlaino? Una persona di intuizione incredibile ma si faceva influenzare dall'ultimo che andava lì a bussare alla sua porta. Manco a Napoli da tanto tempo, il gioco del calcio, al di là delle formulette è sempre rimasto uguale in Italia e ormai siamo diventati di quinta fascia. Andrebbe fatto un esame approfondito".