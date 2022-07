Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori è un giocatore davvero molto interessante. Può far comodo al Napoli. Quest'anno sarà molto difficile per la lotta al campionato visto che ci sarà una lunga pausa di mezzo con le big che perderanno tanti giocatori fondamentali per i Mondiali".