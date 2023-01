Bianchi: "Questo Napoli può vincere anche la Champions League! Vi spiego perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Per commentare il cammino da scudetto del Napoli di Spalletti l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli ha intervistato chi di scudetto in azzurro ne capisce abbastanza: Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto nel 1987:

"Il Napoli si identifica con la definizione del gioco del calcio. Le qualità del singolo esaltano il collettivo e viceversa. C’è scritto nei manuali di chi fa l’allenatore. Basta vedere gli azzurri in campo. Sono convinto che questa squadra possa arrivare in fondo pure in Champions".

Bianchi: Napoli da Champions League

E secondo Ottavio Bianchi potrebbe addirittura vincerla la Champions League questo Napoli:

Potrebbe addirittura vincerla?

"Perché no? Ne sono convinto. Il Napoli gioca un bellissimo calcio e poi ha un concetto di squadra dove tutti si rendono utili e partecipi. Le big come PSG, Real e City? Dopo il Mondiale stanno facendo fatica. È una stagione anomala. Il Napoli ha avuto pochi giocatori in Qatar. Questo potrebbe incidere. Basta vedere una partita del Napoli: sono tutti utili, non mi riferisco soltanto a quelli che giocano dall’inizio, ma all’intera rosa. Il rapporto tra loro è molto bello. Il campionato italiano non è più di prima fascia, ma il Napoli non fatica a misurarsi con nessuno. Lo abbiamo visto nel girone di Champions. Il Napoli ha tutto".

Quanti meriti ha Spalletti?

"Non so fare percentuali. Ne ha tanti, ma lo stesso discorso vale per la società che ha venduto diversi giocatori in estate e li ha sostituiti con giovani validi. Tutti stanno facendo bene".

Analogie con la cavalcata del suo Napoli nel 1987, Bianchi?

"Neanche una. È tutto diverso. Mi riferisco alla società, ma anche allo staff di un allenatore".

Bianchi con Maradona

Lei aveva Maradona, però.