Bianchi: "James è un giocatore ideale per la platea partenopea. Scudetto? Il dna della Juve la dice lunga"

Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "James è un giocatore che piace ai napoletani perchè ha talento, la collocazione tattica spetterà ad Ancelotti. Spero che l'allenatore non si fossilizzi solo su un sistema di gioco. Scudetto? Il dna della Juve da 70 anni è sempre stato quello di vincere: è più facile ricordarsi delle loro poche sconfitte. A Torino fanno poche feste e sono concentrati sull'obiettivo fino alla fine e questo non si può cambiare. Stavolta spero sia lavolta buona per il Napoli, anche se lo dico da dieci anni (ride ndr). L'unica cosa che non manca alla città è l'entusiasmo, l'importante non si chieda aiuto eccessivo al pubblico perchè in campo ci va la squadra. Il pubblico di Napoli sa come comportarsi, non ha bisogno di proclami"