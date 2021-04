Bianchi: "Io Ct della Nazionale? Non era possibile, non andavo bene alle istituzioni per il mio modo di fare"

Napoli Calcio - Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Napoli è stato un susseguirsi di soddisfazioni e a livello professionale è stata un'esperienza straordinaria. Tutte le cose piacevoli e fantastiche le ho vissute in quelle zone. Questa è una stagione anomala e non si possono dare giudizi: tra preparazioni affrettate e giocatori in quarantena poi giochi e hai tre giorni per recuperare, tutto diventa impossibile da gestire e tutti avrebbero potuto vincere. Io CT? Non ero la persona indicata e non andavo bene a tutti: non andavo bene nelle istituzioni, il mio modo di fare era impossibile per loro".