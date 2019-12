Ottavio Bianchi: "Ancelotti in discussione? Bisognerebbe metterci prima chi l'ha scelto. Sempre sceneggiate napoletane..."

Ultime calcio Napoli - Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il solito Napoli, i miei vecchi maestri come Pesaola, era costretto sempre a doversi dimettere dopo due gare perse. Una sceneggiata napoletana sempre, mi spiegate perchè si dice che a Napoli è difficile vincere. C'erano i migliori giocatori, ma arrivavamo secondi a 10 punti dalla prima. Quando siamo andati a Tolosa, usciti su rigore per il palo di Maradona, suoi colleghi avevano chiesto l'esonero. Sono sorpreso dal fatto che anche quando non si vinceva nulla, ci si lamentava. A Napoli se vinci una partita sei campione del mondo, se perdi sei messo in discussione. Prima di farlo con Ancelotti, bisognerebbe mettere in discussione chi h preso decisioni".