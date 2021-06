Napoli Calcio - L'agente Giovanni Bia è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio:

Che ne pensa di Spalletti al Napoli?

"In Italia abbiamo visto muoversi allenatori importantissimi quest'estate: qualsiasi prendevi non ti sbagliavi. Curioso di vedere cosa farà: Napoli può essere davvero la piazza giusta per Spalletti".