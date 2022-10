Bia: "Nessuno parla più dei calciatori che sono andati via da Napoli: chi ha uno scouting importante..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Bia, agente di Castagnetti

“Il Napoli? Non mi aspettavo che facesse così tanto bene, soprattutto in Europa dove sta dando dimostrazione di essere una grande squadra. Milan e Napoli sono due squadre che hanno affrontato l’approccio all’Europa in modo diverso. Domenica la partita contro la Cremonese per il Napoli sarà difficile. Lì capiremo se sarà una squadra forte, ma ci vorrà pazienza. Alvini? Gli piace giocare a calcio, secondo me sarà una bella partita. Uomo contro uomo dappertutto, sarà un confronto molto fisico. Dal punto di vista di carattere, voglia e agonismo il Napoli ci deve essere. Napoli e Milan? Chi ha scouting importanti trova giocatori come Kalulu, Tomori e Kim. Gli azzurri hanno lasciato partire giocatori fondamentali che sono stato sostituiti benissimo, infatti nessuno ne parla più. La Roma? Ha speso poco perché ha preso giocatori affermati con stipendi alti a parametro zero. Il calcio sostenibile è prendere un giocatore nei parametri che decide la società ”.