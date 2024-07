Besiktas, Immobile in partenza da Fiumicino: "8 anni bellissimi alla Lazio: ho deciso con la massima serenità"

Ultime calcio - È tempo di saluti dopo 8 lunghi anni per Ciro Immobile: lo storico capitano biancoceleste saluta la Lazio, per andare ad affrontare una nuova avventura in Turchia, al Besiktas. In partenza da Fiumicino l'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky:

Immobile saluta i tifosi della Lazio