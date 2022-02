Bertini: "La Coppa Italia poteva essere una trappola, ma l'Inter è in un momento di forma incredibile"

Monica Bertini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Coppa Italia poteva essere una trappola per l’Inter, ma non è stato così. Ieri, ancora una volta, l’Inter ha dimostrato di essere in un grande momento di forma e di avere una forza importante. Spalletti è riuscito a fare di necessità virtù, non mi aspetto che ora cambi qualcosa in questa formazione come Anguissa per Lobotka".