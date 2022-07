Berthold: "Osimhen e De Ligt al Bayern Monaco? Posso dirvi solo una cosa"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Bertold, ex calciatore, fra le tante, di Roma e Bayern Monaco:



Il Bayern vuole fare spesa in Italia: de Ligt e Osimhen su tutti...

"Per il difensore della Juve credo si possa fare, perché hanno bisogno di un calciatore in quella posizione di campo. Per il resto non voglio commentare, mi sembrano solo indiscrezioni".



Serie A cimitero di elefanti?

"Vi dico la mia: negli ultimi cinque anni, il calcio europeo sta andando in una strada ben definita. La Premier League è un campionato oramai irraggiungibile, ma la Serie A deve puntare su calciatori migliori per poter stare al passo degli altri top campionati. In Italia mancano idee? Beh, se guardiamo a Spagna o Francia, per non parlare di Inghilterra e Germania, la Lega Calcio ha un solo uomo al comando, mentre in Italia ogni dieci giorni c'è qualcuno che rilascia dichiarazioni. Mi sembra ci sia molta confusione".



Che ne pensi di Jovic?

"Un uomo da area di rigore, non ha grande velocità ma sa fare gol. Non è un bomber che faccia reparto da solo, ha bisogno di un compagno. Se rispettiamo queste prerogative, può fare davvero bene".



Bayern colpo Manè

"Un colpo grosso sia per la Bundesliga che per il Bayern. Il Liverpool voleva tenerlo a tutti i costi, ma sono riusciti a convincerlo. Un calciatore molto fisico e con grande continuità di prestazioni, davvero un colpo di livello".



Capitolo Roma: Mourinho e tifosi un po' delusi dal mercato

"La capitale è un posto particolare, i tifosi portano una pressione spropositata. Oggigiorno i calciatori vanno dove sono i soldi, quindi si scegli prima la Premier League, pertanto bisogna che lo capiscano anche i supporters capire anche questo"



Il campionato turco è formativo? Kim Min Jae può essere pronto per il Napoli?

"Ci ho giocato in Turchia, e nonostante il campionato si sia alzato di livello, non è ancora formativo per chi vuole fare il grande salto in Italia. Su Kim, nello specifico, non esprimo un giudizio perché non lo conosco bene".