Bernardeschi: "A Toronto non per soldi. Ho avuto offerte da Napoli e Atalanta"

Calciomercato Napoli - Federico Bernardeschi, nuovo giocatore del Toronto FC e campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, ha parlato del suo trasferimento nella MLS a TV Play:

"Sono stato vicino ad altre squadre. Il mio pensiero è sempre stato quello di restare alla Juventus, lo ritengo il club più importante in Italia. Ho ricevuto tante offerte e apprezzamenti, come il Napoli e la stessa Atalanta, ringrazio questi club perché questo calciomercato è cambiato e non è più lo stesso. Sono andato via dall’Italia perché sentivo il bisogno di fare altre esperienze e vincere altrove.

A Toronto per soldi? Non bisogna giudicare, ci sta il pensiero e lo rispetto. Quanti a 28 anni hanno vinto 8 trofei? Sì, è vero magari andare via a quest’età in un campionato come la MLS può risultare strano, questa è stata una scelta dettata da altre motivazioni, non per soldi, ho ricevuto offerte importanti ma è stata una mia decisione