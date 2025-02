Bernabé: "Ecco perché ho postato immagini intime sui social. Porterò Lotito in tribunale..."

Ultimissime Calcio Napoli - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè.

Di seguito le sue parole:

«Ho mostrato sui social il risultato di un intervento chirurgico, tramite un video di trenta secondi. Il mio intento non era mettere in mostra nulla. È stato uno sbaglio da parte mia non pensare che in Italia questo non sarebbe stato visto bene. È stato un errore di comunicazione, però credo che una volta che ho chiesto scusa questa vicenda possa anche concludersi.

Ho conosciuto Maradona, ho avuto l’opportunità di stare con lui parecchie volte: era una persona meravigliosa, era innamorato della mia aquila Victoria del Benfica. Ho vissuto con Diego bei momenti, anche extra calcistici.

Il Presidente Lotito è passato come il profeta dell’etica, mi è stato detto di aver offeso l’etica del club. Quello che mi chiedo è se questo codice etico venga applicato anche ad un calciatore che costa milioni di euro. Porterò Lotito in tribunale, sto collaborando al 100% con la giustizia italiana.

Io ho vissuto per 15 anni a Formello, nel centro sportivo della Lazio. Ho un metodo di falconeria per il quale Olimpia la lasciavo libera e la notte dormiva vicina a me. Il mio lavoro per la Lazio era quello di curare la falconeria ed Olimpia.

Perché ho fatto questa operazione? Sono un appassionato del sesso e con la mia età ho voluto sottopormi a questo intervento. Mi ha dato il risultato che speravo: un’operazione poco dolorosa ed estremamente soddisfacente.

Fascista? Mi sento una persona di destra radicale».