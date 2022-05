Torino, Berisha: "Napoli grande squadra! Partita equilibrata decisa da un episodio"

Etrit Berisha, portiere del Torino, è intervenuto ai microfoni del club granata dopo la sconfitta contro i Napoli:

"Venivamo da sei partite in cui non siamo riusciti a fare risultato e ci tenevamo tanto a riuscirci oggi. Non ci siamo riusciti, ma affrontavamo una squadra con dei valori importanti. Abbiamo fatto una buona partita creando buone palle gol. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla al Napoli che è una squadra che crea e segna tanto.

Nel secondo tempo sono riusciti a trovare più soluzioni perchè siamo un po' calati fisicamente. Il Napoli è una squadra che ha tanti calciatori che possono fare la differenza, ma nonostante tutto è stato un match equilibrato ed una partita tosta per entrambi decisa da un episodio.

Anche sul gol di Fabian ero in traiettoria ma una deviazione mi ha messo fuorigioco. Peccato perchè ci tenevamo tanto a fare risultato e prendere almeno un punto anche in vista dei prossimi impegni".