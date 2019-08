Bergonzi a CN24: "Mertens? Non credo alla storia di immagine non chiare al Var, inapplicabile la prova tv: che errore di Massa"

Mauro Bergonzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Massa? E' l'ora che si svegli, la simulazione di Mertens poteva vederla tranquillamente ad occhio. Non l'ha fatto perchè era posizionato male: è stato un errore gravissimo per un arbitro di questa fama. Non credo che le immagini non fossero chiare al Var, credo ci saranno sanzioni disciplinari per Massa ma ad oggi non riesco a capire cosa sia successo. Dal telefonino avevo visto live che quello sul belga non era punizione anzi, era fallo di Mertens. La prova tv non è applicabile"