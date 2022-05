Bergonzi: "Giusto ripetere il calcio di rigore in Napoli-Genoa"

Serie A - A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e moviolista Mediaset. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

“È stato un buon weekend per gli arbitri. Il fallo di Kalulu sul gol di Leao è da sanzionare. Orsato ha una grandissima personalità, fischia molto poco ed è coerente nella partita. Sa benissimo che questo è un intervento da fischiare. Irrati al Var non è intervenuto perchè per lui non era un chiaro evidente errore. Il gol annullato a Skriniar? Molto difficile da valutare, per l’arbitro è impossibile capire. Di Bello ha svolto un ottimo e rapido lavoro: è stato giusto annullare la rete al difensore nerazzurro. Anche Collina diceva che un gol segnato di mano, seppur sia involontario, deve essere annullato. Napoli-Genoa? Ci sono tutti i parametri per assegnare il calcio di rigore e per farlo ripetere. Da regolamento è giusto così perchè Di Lorenzo, nel momento in cui Insigne calcia, è dentro l’area di rigore. Empoli-Salernitana? Giusto il rigore assegnato ai granata, un rigore netto che è stato fortunatamente visto dalla sala Var. Mi lascia perplesso che Massa non lo abbia visto dal terreno di gioco”.