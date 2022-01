Bergonzi: "Con il Var il fuorigioco funziona benissimo, basta cambiamenti. A breve l'ok per ascoltare le conversazioni"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul mondo arbitrale - "Ho letto qualcosa sul cambio della regola del fuorigioco. Sinceramente credo che con il Var il fuorigioco sta funzionando benissimo, non ci sono più polemiche. Non capirei un ritorno al passato, io non modificherei una cosa che sta andando alla perfezione. Spero che rimanga tutto così com'è. La tecnologia funziona e da certezze. A breve daranno l'ok per ascoltare le conversazioni tra Var ed arbitro. È ormai solo questione di dettagli, di alcuni aspetti burocratici da sistemare, ma è tutto pronto ed avremo la possibilità di ascoltare le conversazioni".

