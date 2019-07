Bergomi: "Manolas è un colpo pazzesco, con James il Napoli sarebbe da scudetto. Di solito quando sfiori sempre il primo posto..."

Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Manolas è un colpo pazzesco, mi piace perchè è veloce e legge bene le situazioni. Fa un po' di fatica sulle uscite palla al piede, ma credo che in questo aspetto migliorerà. Rispetto ad Albiol, il greco ha meno esperienza ma permetterà alla squadra di giocare più alto. con l'eventuale arrivo di James sei potenzialmente da scudetto. Quando una squadra negli anni va vicina al primo posto prima o poi vince perchè il Napoli è una squadra costruita bene in questi anni. Con Allegri la Juve non lasciava nulla, ora con Sarri bisognerà capire se l'ambiente accetterà qualche difficoltà iniziale visto che non è stata abituata nell'ultimo periodo"