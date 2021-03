Bergomi: "Koulibaly è tornato ai suoi livelli. Mertens? Sarà di nuovo determinante quando ritroverà la condizione"

Napoli - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della nazionale, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"La vittoria di Milano può rappresentare la svolta. Il Napoli ha condotto il match per 70 minuti. Ottima gestione del match. Vincere scontri diretti dà autostima e consapevolezza. I recuperi sono e saranno fondamentali per la fine del campionato. L'assenza degli attaccanti ha condizionato la manovra oltre che i risultati della squadra. Ci sono tanti calciatori che stanno tornando ai loro livelli: Koulibaly sta giocando nuovamente in maniera ottimale. Quando Mertens ritroverà la condizione sarà determinante. L'Inter ora ha un bel vantaggio. Finchè non si recupererà la sfida tra Juve e Napoli un giudizio non lo riesco a dare. La strada è ancora lunga ma i segnali che arrivano da certe vittorie sono determinanti. Lukaku? Domina parecchio in serie A. Gioca per la squadra".