Ultime calcio - Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista Sky, ha parlato dell'emergenza coronavirus e della possibilità di ripartire:

"Penso che il calcio debba ricominciare. Non è uno sport come il basket, dove ci sono i playoff e quindi è più facile sospendere tutto e non assegnare il titolo. Penso che, appena ci saranno le condizioni ottimali, si potrà terminare la stagione".