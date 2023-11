Bergomi a Sky: "Ritenevo Napoli e Milan all'altezza dell'Inter, ma Garcia è stato presuntuoso"

Ultime news SSC Napoli - Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di "Sky Calcio Club":

"Chi consideravo come favorita, quest'anno, in Serie A? Inter, Milan e Napoli li mettevo sullo stesso livello, ad inizio campionato, ma è la Juve che mi sta stupendo: per personalità e soprattutto per forza mentale. L'Inter è brava, sta facendo sempre mercato con il segno positivo e sta mettendo a frutto quanto costruito dalla società. Sanno far quadrare i conti ed è bravo l'allenatore, che sa come mettere in campo la squadra e farla rendere.

Ho commentato il Napoli in Champions e ho notato molta presunzione da parte di Garcia nelle scelte. Le difficoltà c'erano, vedevo proprio lo scollamento tra la direzione tecnica e i ragazzi".