Beppe Accardi: "Stipendi calciatori? No alle imposizioni da parte dei club"

Ultime notizie calcio - Beppe Accardi, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Credo che non ci sia nessun ente o Governo che possa far sì che i giocatori non percepiscano gli stipendi che devono avere. Questa è una situazione anomala, non voluta dai calciatori. Le società hanno la possibilità di farli lavorare: un conto è una volontà dei calciatori di aiutare il sistema - e mi riferisco ad ospedali e associazioni che si adoperano per contrastare il coronavirus - ma i calciatori stessi non sono responsabili di una situazione che arriva così all'improvviso: Moralmente è giusto che loro partecipino con la loro convinzione a questo momento particolare ma come le società pretendono i loro diritti, è giusto che i calciatori pretendano i loro. Ora ad esempio c'è la diatriba sui diritti televisivi: quando è stato fatto il contratto erano state contemplate tutte le ipotesi comprese quelli di fattori concernenti responsabilità non riguardanti la Federazione o le squadre ed era stata messa la clausola che le tv dovevano comunque pagare lo stesso: ognuno dunque tira l'acqua al suo mulino. I calciatori sono dipendenti di società con un contratto a tempo determinato. E' facile vedere quelli che straguadagnano ma il 70-80% del calciatori sono persone che a fine carriera hanno problemi per iniziare una vita futura. Con buon senso da parte di tutti, come sta avvenendo, i calciatori vogliono discutere ma non vogliono le imposizioni, secondo me giustamente.

Quando caleranno i problemi del virus, magari ad inizio luglio, ma l'importante è finire i campionati. Ci sono tante situazioni in ballo e sono soldi che vengono a mancare al sistema. Non ci dimentichiamo che il sistema calcio manda avanti una buona parte dello Stato. Ogni anno il sistema calcio porta alle casse dello Stato qualcosa come un miliardi e trecento milioni di euro, soldi che servono ad aiutare chi sta peggio".