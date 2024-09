Benvenuti: "Lukaku? Il paragone con Osimhen è sbagliato! Victor ha un peccato originale che sconterà"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuta Francesca Benvenuti, giornalista. Di seguito la nota stampa:

"Quel profondo momento di verità di Conte è stato estremamente importante, un riazzerare le aspettative, le convinzioni, certi meccanismi inconsci che sono stati spazzati via nella maniera più traumatica, come se la stagione passata non fosse bastata. Una strigliata da Conte, che fa parte del suo bagaglio.

Napoli mina vagante? Sicuramente sì. C’è da capire che campionato sarà quello del Milan, ad esempio, scalerebbe virtualmente una posizione nelle ambizioni della parte alta della Serie A. C’è da mettere in conto che è il Napoli ha valori tecnici importanti e un allenatore che rappresenta un fattore, il fattore Conte può essere determinante, soprattutto in una stagione che sarà densissima.

Lukaku-Conte? Romelu trova ancora più motivazioni da una spinta come quella che inevitabilmente avvertirà per il sostegno dalla città , ma anche e soprattutto per tornare a lavorare con un allenatore che per lui è stato fondamentale. Tatticamente parlando, Conte sta lavorando e lavorerà per agevolarne il gioco sempre meglio, cosa che è mancata sensibilmente alla Roma. Secondo me, può diventare bomber del Napoli. Il paragone con Osimhen è sbagliato, non solo in termini numerici, ma soprattutto per quanto fatto nella stagione dello scudetto. Vederlo deteriorarsi, sfilacciarsi, arrivare ad una separazione dolorosa e triste, grigia rispetto all’oro, è un peccato originale che Osimhen sconterà "