Benito Carbone: "Il Napoli merita la Champions. Spalletti o Allegri? Gattuso da confermare al di là dei risultati"

Napoli Calcio - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della nazionale azera, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

"Partita dominata dal Napoli a Torino dal primo all’ultimo minuto e praticamente mai in discussione. Bellissimo il gol di Bakayoko, fortunoso quello di Osimhen che perô ha le caratteristiche giuste per pungere quando le squadre si allungano. Dal punto di vista della prestazione dei singoli benissimo tutti, anche Meret le poche volte che è stato coinvolto. Difficile trovare il migliore, personalmente direi ancora Zielinski che è un giocatore che mi riconcilia con il calcio. Non riesco a trovare insufficienze. Mertens e Lozano? Non e' mai facile entrare in una partita già praticamente decisa ed incidere, ma la possibilità di avere i ricambi che ha Gattuso, che è mancata finora, è giá un grandissimo vantaggio. I passi falsi di Milan e Juventus non sono stati decisivi, ma molto importanti. Tre squadre a 66, e la Lazio con una partita in meno ritorna prepotentemente nel gruppo. Sarà una volata finale fantastica in chiave Champions, gli azzurri meritano di centrare questo traguardo. Le altre contendenti? Io personalmente vedo l’Atalanta andare ad un'altra velocità, ma in cinque partite può succedere di tutto. Spalletti o Allegri? Grandissimi nomi, considero Allegri tra i migliori cinque allenatori al mondo, ma non vedo perchè non si dovrebbe riconfermare un allenatore che sta lavorando cosi bene come Gattuso. E dico di più, lo confermerei anche senza Champions, ovviamente augurandomi che non sia cosi!".