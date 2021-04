Benitez: "Ritornare a Napoli? Lì si può vincere, ho un ricordo fantastico ma è presto per dire cosa succederà in estate! Vorrei allenare in Italia, ADL un visionario"

Ultimissime calcio Napoli - Rafa Benitez ha parlato di un possibile ritorno al Napoli ai microfoni di SKY Sport.

Ecco le dichiarazioni evidenziate da CalcioNapoli24 di Rafa Benitez, visibilmente emozionato nel ricordare i momenti legati alla SSC Napoli:

"Tornerebbe a Napoli? Direi un'altra volta che il ricordo che ho di Napoli è fantastico: abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juve vinceva tutto. Il rapporto con i tifosi e con la società è fantastico. Aurelio De Laurentiis devo dire che è un po' un visionario: arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: 'Scrivi gli attaccanti', Higuain era uno di questi. Lui aveva quest'idea: prendere un allenatore manager con un direttore sportivo come Bigon per cambiare un po' la mentalità della squadra, della società. A me piace competere, mi piace vincere. Allo stesso tempo sono un professore e sono bravo a lavorare con i giovani. In Spagna non c'è adesso un progetto che ti può portare a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare.

Sto parlando da innamorato del Napoli? Sono stato benissimo lì, credo che è un po' presto per sapere cosa succederà in estate, ma Italia e Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene".