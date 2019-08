Benitez: "Newcastle? Non hanno mantenuto le promesse, non mi fidavo di loro"

Notizie Calcio - Newcastle, arriva la replica di Rafa Benitez. Dopo le essere stato definito 'traditore' dal presidente del club britannico per l'addio in Cina, l'ex allenatore del Napoli ha motivato così la scelta ai microfoni di The Athletic:

"Hanno aspettato un anno intero e alla fine hanno fatto un'offerta che non avrei potuto accettare. Sapevo che non avrebbero fatto grandi sforzi per me, ma quando poi la proposta è arrivata, mi era stato proposto lo stesso ingaggio di tre anni fa ma con meno possibilità di controllare le operazioni di mercato.

Non hanno rispettato le promesse e non mi sono fidato di loro. Inoltre a staff e giocatori era stato promesso un posto per il 10° posto in campionato, ma pur centrandolo, nessuno è stato premiato. Mi è sembrata quasi una punizione per essere andato via..."