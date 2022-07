Benitez: "Koulibaly al Chelsea? In Premier non sarà fisicamente dominante come in Italia"

Calcio Napoli - Rafa Benitez ha commentato a The Athletic l'acquisto di Kalidou Koulibaly da parte del Chelsea:

"Può perdere la concentrazione perché troppo sicuro di sé, ma è stato decisivo a Napoli e le persone che conosco mi hanno detto che è stato il miglior centrale difensivo in Italia in questo periodo. Questa stagione sarà la sua prima stagione in Premier e potrebbe andare bene per il modo in cui Tuchel vuole giocare. Somiglia a Rüdiger – è molto bravo a correre con la palla, è bravo con entrambi i piedi. È un po’ troppo morbido? Vedremo. In Italia andava bene perché era molto veloce, ma dubito che sarà così dominante anche qui. Il gioco aereo non è la sua forza, ma in Italia è un aspetto che conta meno. Sarà interessante vedere come evolverà in Premier, ma lui era sempre molto desideroso di imparare e si fermava con me e il mio staff dopo le sessioni di allenamento per migliorare la sua tecnica"