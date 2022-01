Benitez, il messaggio: "Non era facile ma siete entrati nel mio cuore! Oggi non si sa aspettare, i risultati sarebbero arrivati"

La notizia dell'esonero di Rafa Benitez è arrivata oggi ma, il tecnico spagnolo, ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi sul proprio profilo Instagram:

"Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto fin dall'inizio. Sapevamo che non sarebbe stato facile e che era una grande sfida, sia emotiva che sportiva. Il mio amore per questa città, per il Merseyside e la sua gente, mi ha fatto accettare questa sfida, ma è solo quando sei dentro che ti rendi conto dell'entità del compito. Fin dal primo giorno io e il mio staff abbiamo lavorato come sempre, con impegno e piena dedizione, non solo dovevamo ottenere risultati, ma dovevamo anche conquistare il cuore delle persone. Tuttavia, la situazione finanziaria e poi gli infortuni che ne sono seguiti hanno reso le cose ancora più difficili. Sono convinto che saremmo stati meglio una volta tornati gli infortunati e con l'arrivo dei nuovi acquisti. La strada per il successo non è facile e purtroppo, oggi nel calcio c'è la ricerca di risultati immediati e c'è sempre meno pazienza; purtroppo le circostanze hanno determinato i risultati e non sarà possibile continuare questo progetto. In ogni caso, grazie al Board, allo staff, ai giocatori e ai tifosi che ci hanno supportato in questo periodo. I miei migliori auguri per EFC.

Rafa Benitez".