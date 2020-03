Benevento, Vigorito: "Annullamento dei campionati è un'ipotesi che circola, rappresenterebbe il baratro del nostro calcio"

Ultime notizie calcio. Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sull'emergenza Coronavirus e sui risvolti del calcio italiano:

"Annullamento dei campionati? Se ciò accadesse il calcio italiano finirebbe nel baratro. Ho avuto dei colloqui con Adriano Galliani e altri presidenti di Serie A e di Serie B, mi hanno informato dei rumors che stanno circolando su un’ipotesi estrema, e cioè che le autorità, non solo sportive, potrebbero annullare i campionati. Naturalmente, come tutti i cittadini italiani, i presidenti e calciatori si allineano alle decisioni del governo rispetto a un bene prioritario come la salute pubblica. Ma una volta ripristinate le condizioni ottimali bisogna giocare. Bisogna giocare perché un eventuale annullamento del campionato comporterebbe per il calcio non dico la scomparsa ma quantomeno ritrovarsi in un baratro dal quale difficilmente tutti noi ci potremo rialzare".