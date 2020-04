Benevento, Roberto Insigne: "Mi piacerebbe giocare il derby contro Lorenzo: indimenticabile l'esordio con la maglia del Napoli"

Notizie calcio - Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha rilasciato un'intervista a TMW:

In caso di A meglio mantenere l’attuale organico o attingere a piene mani dal mercato?

“Gli acquisti servono sempre, giocatori di categoria. Alcuni di noi hanno la possibilità di disputare la categoria, ma a questo gruppo vanno aggiunti elementi di A e di qualità. Naturalmente chi ha fatto parte del gruppo quest’anno resterebbe volentieri. Non parlo di futuro, ma mi sento beneventano: è una piazza fantastica con una tifoseria magnifica”.

Il presidente Vigorito è il vostro primo tifoso, quanto conta averlo sempre al vostro fianco anche in trasferta?

“Il presidente è una persona eccezionale, gente come lui non esiste nel calcio. Uomo disponibile, sempre pronto al confronto e al dialogo. E’ importante averlo in trasferta con noi, è un segnale che dà a tutta la squadra che certifica l’amore per Benevento”.

Ricordo più bello della carriera e il rapporto con suo fratello Lorenzo?

“L’esordio in A, Napoli-Palermo. C’era mio fratello, Mazzarri in panchina. Mi piacerebbe disputare questo derby familiare, ultimamente ci stiamo sentendo ma parliamo esclusivamente della prosecuzione dei campionati. E’ molto contento di me e del Benevento, ha sempre detto che siamo forti e ben allenati. Ci ha sempre seguito con affetto”.