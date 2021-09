Benevento, Roberto Insigne: "Che peccato non affrontare mio fratello, indescrivibile il Maradona. Vorrei scambiare la maglia con Politano"

Notizie calcio Napoli - Roberto Insigne del Benevento parla a Sky Sport prima dell'amichevole con il Napoli: “Da napoletano giocare al Maradona è indescrivibile. Sono un po' rammaricato per l’assenza di Lorenzo, sarebbe stata una bellissima sfida e un’emozione unica visto che sono il fratello del capitano. Non l’ho sentito perché ieri era impegnato con l’Italia e in questi casi non ci disturbiamo mai. Con chi scambierò la maglia? Spero con Politano, mi piace molto come calciatore. Stasera cercheremo di migliorarci sapendo che giochiamo contro una grandissima squadra, ma dobbiamo fare la nostra partita in vista del campionato dove entrambe avremo due gare difficili alla ripresa”.