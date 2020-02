Benevento, Maggio: "Stiamo facendo qualcosa di incredibile. Tornare in A? Lo spero, è l'obiettivo di tutti" [VIDEO CN24]

Christian Maggio, difensore del Benevento, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tutti mi vorrebbero avere nello spogliatoio? Letizia √® di parte! E' normale che a questa et√† si cerchi di portare esperienza alla squadra, a maggior ragione poi da capitano: devo dare l'esempio ai giovani, spero di riuscirci, ma di sicuro fanno piacere le parole del mio compagno. A ora stiamo facendo qualcosa di incredibile, forse neppure noi ci aspettavamo di fare un campionato cos√¨, vuol per√≤ dire che la strada √® giusta, ma il campionato √® lungo ed equilibrato, e tutti ci aspettano: la competizione √® serrata, ma vogliamo chiudere il campionato il prima possibile. L'entusiasmo in questi momenti √® importante, d√† serenit√† e ti consente di fare qualcosa in pi√Ļ, ma non dobbiamo mai perdere seriet√† e concentrazione. Questo campionato √® molto importante anche per me, riambientarmi alla B non era facile, ma qui ho trovato una societ√† seria, che devo ripagare per la fiducia che mi ha dato. Tornare in A? Lo spero, √® l'obiettivo di tutti. Come mi vedo tra 10 anni? Difficile dirlo, voglio continuare per ora a giocare, mi godo questo periodo importante, e se tutto va bene anche l'anno prossimo lo continuer√≤"