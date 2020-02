Benevento, Maggio: "Avrei voluto terminare diversamente la mia avventura a Napoli. Gattuso? Ha dovuto rifare la preparazione atletica"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Christian Maggio, difensore del Benevento ed ex Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'obiettivo è quello di tornare presto in Serie A. Quello di B è un campionato difficile, molto arduo sotto tanti punti di vista. Contro la Salernitana è stata una partuta combattuta, ora le squadre ci aspettano ed è normale così. Abbiamo la voglia di tornare in A, c'è la mentalità giusta. Napoli? Non ho mai avuto rimpianti nella mia carriera, ma è chiaro che dopo tanti anni di Napoli avrei voluto concludere giocando una partita. Questo non è successo, però mi sono goduto un bel giro di campo. Ho voltato pagina, volevo giocare perchè per anni non l'ho fatto con continuità. Il Benevento mi ha dato un'opportunità grandiosa, il progetto è importante ed al momento sono contento. Quello che volevo fare nella mia carriera l'ho fatto e non rimpiango niente. Lorenzo Insigne? Il Lorenzo che vogliamo è quello di adesso. Lui, come tutta la squadra, ha passato un momento complicato. Per lui è stato peggio perchè, da capitano, aveva più responsabilità. E' cresciuto molto negli anni come atteggiamento, sono contento che stia tirando fuori qualcosa in più rispetto ad altri compagni e mi auguro che torni ad essere importante come faceva tempo fa. Di Lorenzo e Malcuit? Di Lorenzo rende molto di più da terzino, nasce in quel ruolo e fino a quando ha fatto l'esterno si è comportato molto bene. Si rispecchia, come caratteristiche, in me. In questo momento sta vivendo qualche difficoltà perchè Gattuso lo impiega come centrale, eppure non mi dispiace neanche lì. E' un ragazzo giovane, ma anche intelligente. Sento che Malcuit sta recuperando bene e può essere un'alternativa valida a Di Lorenzo. Non mi dispiace Malcuit, ha una bella gamba, spinge molto ed è diverso da Di Lorenzo. E' meno attento in fase difensiva, ma è chiaro che ha delle qualità e può far bene a Napoli. Barcellona? Sono contento che stiano recuperando i vari infortunati. Il Napoli è stato sfortunato tra pali ed occasioni da goal divorate, poi gli infortuni hanno compromesso i risultati in campionato. Il lavoro, però, paga sempre. Con l'arrivo di Gattuso c'è stato un momento particolare perchè hanno dovuto fare una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Ancelotti. Domenica c'è l'opportunità di continuare coi risultati positivi e una vittoria aiuterebbe il Napoli ad affrontare il Barcellona nel miglior modo possibile".