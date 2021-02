Benevento, Letizia: "Il gol? Volevo rinviare la palla, non ho capito se l'ha presa con la mano. Il Var l'ha convalidato"

Il terzino del Benevento Gaetano Letizia ha rilasciato alcune dichiarazioni a OttoChannel dopo Napoli-Benevento:

"Sono molto contento per il ritorno dopo due mesi di stop, ma questa sconfitta è brutta. Dobbiamo raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza. Il secondo gol del Napoli? Volevo rinviare la palla, non ho capito se l'ha presa con la mano. Il Var l'ha convalidato, quindi non penso sia irregolare. E’ sempre una grande emozione giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona. Sappiamo cosa ha dato a questa città"