Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Clamoroso quanto sta accadendo riguardo il Covid 19. Questa mattina non avevamo vaccini! Siamo rimasti fino a oggi pomeriggio senza vaccini e quindi non abbiamo potuto farne nemmeno uno".