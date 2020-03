Benevento, Foggia rivela: "Eravamo su Ibra e Mandzukic"

Ultimissime calcio - “Il presidente voleva Ibra come Mandzukic prima che andasse in Qatar, poi però si fanno i conti con la realtà”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu” il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. “Ho la fortuna - ha proseguito il dirigente del club campano - di lavorare con un presidente molto ambizioso, questo permette di lavorare con grande entusiasmo e programmazione. Sono però contento dei giocatori che ho, fortissimi, uomini eccezionali. i risultati che stiamo ottenendo sono merito di quanto si è creato tra tutte le componenti”.