Benevento, Depaoli: "Insigne un campione: tutti sanno cosa fa ma nessuno riesce a fermarlo. Mi ricorda Robben..."

"La vittoria all'Allianz Stadium è stato un momento molto emozionante per tutti noi, è una cosa che non capita tutti i giorni di vincere a Torino. E' difficilissimo marcare Insigne perché è un campione: sa quello farà ma non riesci comunque a fermarlo mai. Per i movimenti mi ricorda Robben: tutti lo conoscevano ma nessuno riusciva a fermarlo. Nei momenti difficili siamo sempre stati uniti e concentrati sulla salvezza, infatti nelle partite successive al momento più difficile che abbiamo giocato. Quagliarella? Ho avuto la fortuna di vederlo tutti i giorni allenarsi, fa cose che ti restano dentro. In pochi sono capaci di farlo".