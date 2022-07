Graziani: "Io divento pazzo, perchè il Napoli non prende Belotti? Con Osimhen attacco fortissimo!"

Notizie Napoli calcio. Ciccio Graziani, allenatore ed ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A parlando del Napoli.

Graziani ha consigliato al club di De Laurentiis di puntare sullo svincolato Andrea Belotti per l'attacco:

"Io non capisco perché il Napoli non prenda subito un calciatore fortissimo come Andrea Belotti che è svincolato, divento pazzo. Andrea Belotti sembrava destinato al trasferimento al Monaco, ma mi risulta che la trattativa non sia andata ancora in porto. L'ormai ex Torino potrebbe giocare con Victor Osimhen oppure, qualora il nigeriano non fosse disponibile, sarebbe in grado anche di sostituirlo. Sapete quanto vorrebbe guadagnare? Circa 3.5 milioni di euro a stagione. Io gli proporrei un quadriennale a quelle cifre: sarebbe un Napoli fortissimo in attacco",